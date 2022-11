Aardbeving met kracht van 5,4 voor kust van Kreta

Een aardbeving met een kracht van 5,4 heeft in de nacht van zondag op maandag het Griekse eiland Kreta opgeschrokken, meldt het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC).

De beving vond plaats in zee, zo’n 65 kilometer van havenstad Sitia in het noordoosten van het eiland, op een diepte van 80 kilometer. Snel na de aardbeving twitterde het EMSC ook een tsunamiwaarschuwing.

De organisatie raadde in de tweet inwoners van Kreta die dicht langs de kust wonen aan om uit voorzorg naar hoger gelegen plekken op het eiland te gaan, tot een tsunami volledig kan worden uitgesloten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Of de aardbeving schade heeft veroorzaakt op Kreta is nog niet bekend. Aanvankelijk meldde het EMSC een kracht van 6. Later stelde de organisatie de kracht van de aardbeving bij naar 5,4.

De beving zou gevoeld zijn tot 700 kilometer ver, door zo’n 9 miljoen mensen in Griekenland, Turkije en Egypte.

Het EMSC waarschuwt ook voor naschokken de komende uren of dagen, en raadt aan weg te blijven van beschadigde gebieden.