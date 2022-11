Hevige brand vernielt twee rijhuizen: “Eerst was er alleen wat rook, seconden later sloegen de vlammen naar buiten”

Een hevige, uitslaande brand heeft maandagavond twee woningen aan Pettendonk in Lier zwaar beschadigd. Eén persoon had rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Verschillende buurtbewoners moesten hun woningen tijdens de bluswerken verlaten. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe het vuur is kunnen ontstaan.

Het was een patrouille van de Lierse politie die maandagavond in de Berlarij was en rook opmerkte. Heel snel werd duidelijk dat de rook afkomstig was van een brand in Pettendonk. Op dat ogenblik sloegen de vlammen achteraan al uit het dak van een rijwoning. De brandweer werd gealarmeerd en de politie ontruimde preventief enkele woningen in de buurt.

Een politieploeg merkte de brand op en ontruimde verschillende woningen in de buurt. — © BFM

“Wij zaten televisie te kijken en hadden buiten een bonk gehoord. We schonken daar niet zo veel aandacht aan, maar korte tijd later werd er hier op onze deur gebonkt en aangebeld. Het was de politie die ons vertelde dat we onze woning moesten verlaten”, vertellen buurtbewoners Patricia Vervoort en Wesley Buermans. “We hebben onze jassen genomen en toen we naar buiten gingen zagen we drie huizen verder wel wat rook uit het keldergat komen, maar dat was eigenlijk alles wat er aan de voorzijde te zien was. Luttele ogenblikken later sloegen de vlammen al door de ramen en stond ook de bovenverdieping in brand. Het vuur is echt razendsnel kunnen uitbreiden.”

De brandweer kon niet verhinderen dat twee woningen zware schade opliepen. — © BFM

In het huis waar de brand ontstond was op dat ogenblik één persoon aanwezig. Hij kon zich tijdig uit de voeten maken. De man had wel wat rook ingeademd werd voor een medische controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Geen slachtoffers

“Bij onze aankomst sloegen de vlammen al hevig naar buiten. We kregen boven de melding dat er zich mogelijk nog personen in de woonst bevonden. Van zo gauw we konden zijn we binnengedrongen om op zoek te gaan mogelijke slachtoffers, maar gelukkig hebben we niemand meer aangetroffen”, zegt brandweerofficier Stefaan De Ruysscher. “De woning waar de brand ontstond is compleet vernield door het vuur. De brand is ook overgeslagen naar een aanpalend huis. Ook daar is de schade aanzienlijk.”

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit een van de woningen. — © BFM

Via achterbouw

Wellicht is het vuur overgeslagen via een aanpalende achterbouw. In die woning was naar verluidt niemand thuis. Een andere woning liep dan weer rookschade op. Burgemeester Rik Verwaest (N-VA) kwam zich maandagavond ook van de toestand vergewissen. “Twee woningen hebben grote schade door de brand en zijn onbewoonbaar, de derde woning heeft voornamelijk rookschade. Ook de bewoners van die woning zullen de nacht elders moeten doorbrengen”, zegt hij.

De brandweer bleef urenlang ter plaatse om na te blussen en heropflakkeringen te vermijden. — © BFM

Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de loop van dinsdag zal het labo van de federale politie langskomen voor een onderzoek. tdk