Kritische Nederlandse journalist verwacht (opnieuw) weinig van Rode Duivels: “Dit oude elftal mag na de tweede ronde weer naar Brussel”

Chef voetbal van onze Nederlandse zusterkrant De Telegraaf Valentijn Driessen staat erom bekend kritisch naar Oranje te kijken, maar voor de Rode Duivels is hij niet milder. Gevraagd naar zijn prognose voor België op dit WK, antwoordt hij in onze dagelijkse WK-Sjotcast snoeihard: “Na de tweede ronde mogen ze weer naar Brussel.”

Valentijn Driessen is van mening dat de Rode Duivels over hun hoogtepunt hen zijn. “Ik verwacht op dit WK weinig of niets van dit oude elftal. Ik denk dat ze blij zullen mogen zijn als ze de tweede ronde halen en daarna mogen ze terug naar Brussel”, aldus Driessen in Sjotcast WK.

Lik op stuk in Rusland

Eén troost, op het WK in Rusland verwachtte Driessen ook weinig van onze Rode Duivels, maar toen werden ze derde, een evenaring van de beste prestatie ooit in 1986. Ook toen schuwde hij de harde woorden niet in zijn voorspelling: “Denken de Belgen aan halve of finale? Dan denken de Belgen helemaal verkeerd, of ze hebben weinig verstand van voetbal. De tweede ronde, dan zal het wel over zijn.”

Toen kreeg Driessen dus lik op stuk, deze keer ook...?