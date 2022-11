Dit zijn de slachtoffers van schietpartij in holebibar: moeder (35) laat dochter na, twee barmannen komen om

Raymond Vance (22) was volgens zijn familie een “vriendelijke, onbaatzuchtige jongeman met zijn hele leven voor zich”. “Zijn naaste vrienden beschrijven hem als getalenteerd, uniek en iemand die alles deed om anderen te helpen.” Raymond spendeerde zijn vrije tijd vooral met zijn vriendin, hield van gamen en had net een nieuwe job bij FedEx. Hij keek ernaar uit om te sparen voor een eigen appartement.

Ashley Paugh (35) laat haar man en hun 11-jarige dochter Ryleigh achter. “Ze betekende alles voor deze familie en we kunnen niet eens beginnen te denken wat het zal betekenen om haar niet in onze levens te hebben”, zei haar man Kurt Paugh, die al sinds de middelbare school samen was met haar. Ashley was een liefhebbende moeder en tante, hield van avonturen in de buitenlucht en werkte voor Kids Crossing, een vzw die pleegkinderen helpt. Ze werkte ook samen met de holebigemeenschap om pleeggezinnen te vinden.

Kelly Loving (40) was “een goed mens”, volgens haar zus Tiffany. “Ze was liefdevol en zorgzaam en lief. Iedereen hield van haar. Kelly was een prachtig persoon.” Tiffany Loving drukt haar medeleven uit “met alle families die iemand verloren bij deze tragische gebeurtenis, en met iedereen die worstelt om geaccepteerd te worden in deze wereld”.

Derrick Rump (38) en transman Daniel Aston (28) werkten allebei als barman in Club Q en traden er ook op. Volgens hun vrienden waren ze de “liefste gasten die je ooit kunt ontmoeten”. “Ze zijn twee van de meest geweldige mensen die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen”, zei Tiara Kelley, producer bij Club Q.

Volgens Daniels moeder Sabrina Aston ging hij door een depressieve periode als tiener, waarna hij uit de kast kwam. Hij was een geboren entertainer, vertelde ze. “Hij verlichtte een kamer, altijd lachend, altijd vrolijk en onnozel.” Zijn shows waren fantastisch, volgens zijn moeder. “We brachten vrienden en familie mee iedere keer als ze op bezoek kwamen om trots Dan te tonen.” Sabrina kan niet geloven dat ze haar kind kwijt is. “Ik ben nog steeds verdoofd. Ik zit nog steeds in de ontkenningsfase. Ik denk gewoon niet dat het gebeurd is. Gewoon een grote fout. Ik ga morgen wakker worden en het is gewoon een slechte droom.”