Moeder kritiek na zware botsing, ook haar 2 kinderen en koppel in andere wagen raken gewond

Hechtel-Eksel

Op de Hasseltsebaan in Hechtel zijn vijf personen gewond geraakt bij een zwaar ongeval tussen twee auto’s. Een vrouw uit Peer was dinsdagavond nog in kritieke toestand. Haar twee kinderen (9 en 12 jaar) raakten lichtgewond. In de andere auto raakte een koppel uit Pelt zwaargewond.