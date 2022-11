Amerikaanse journalist: “Ik werd vastgehouden omdat ik regenboogshirt droeg”, ook regenbooghoedjes geweerd

Voor de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Wales (1-1) werd melding gemaakt van incidenten waarbij veiligheidsmensen kledingstukken met regenboogkleuren uit het stadion wilden weren. De Amerikaanse voetbaljournalist Grant Wahl van CBS zegt dat hij werd vastgehouden omdat hij een regenboogshirt droeg. Zijn gsm werd uit zijn handen getrokken toen hij wilde tweeten over het incident. Uiteindelijk kreeg hij excuses. “Maar wat als ik een gewone Qatarees was geweest en de wereld niet toekeek?”

Grant Wahl zegt dat hij 25 minuten vastgehouden werd en gevraagd werd om het regenboogshirt uit te doen. Wahl wilde met het shirt zijn steun betuigen aan de LGBTQ+ gemeenschap nadat zeven landen onder druk van de FIFA hun plan hadden laten varen om hun aanvoerders een regenboogarmband te laten dragen. Homoseksualiteit is strafbaar in Qatar.

Iemand van de veiligheid zei Wahl dat zijn shirt een politieke boodschap bevatte. “Na 25 minuten kwam iemand naar mij om me toch door te laten. Hij verontschuldigde zich en we schudden elkaar de hand. Nog iemand van de veiligheid legde uit dat ze me hadden willen beschermen voor supporters die me zouden aanvallen omdat ik het shirt droeg. Een vertegenwoordiger van de FIFA kwam zich ook nog verontschuldigden”, aldus Wahl in een column.

“Maar het voorval deed me afvragen wat er zou gebeuren als een gewone Qatarees zo’n shirt zou dragen op het moment dat de wereld niet toekijkt.”

© AFP

“Enkel bij vrouwen werden hoedjes afgepakt”

Een aantal supporters van Wales zei dat hun regenbooghoedjes werden afgenomen. “Niet de mannen, enkel bij vrouwen werden ze afgenomen”, klonk het op het Twitteraccount The Rainbow Wall, een collectief van Welshe supporters die opkomen voor holebi- en transgenderrechten.

