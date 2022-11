Amerikaans gerecht onderzoekt promotie van cryptobeurs door supersterren Tom Brady en Steph Curry

De Texaanse toezichthouder voor effectenhandel wil onder andere weten wat de sportsterren betaald kregen om het cryptoplatform aan te prijzen. Ook moet duidelijk worden of ze open genoeg waren naar het grote publiek over hun zakelijke belangen bij de FTX-aanprijzingen. “We kijken goed naar ze”, verklaarde Joe Rotunda, de baas voor handhaving van de Texas State Securities Board.

In de staat Florida sleepte een boze belegger Brady en Curry samen met FTX-oprichter Sam Bankman-Fried eerder voor de rechter vanwege het cryptodebacle. Zij zouden FTX vooral onder onervaren beleggers hebben gepromoot, die zo onbewust mee zouden doen aan een piramidespel waarbij winsten werden gefinancierd met de inleg van anderen. Ook topmodel Gisele Bündchen behoort tot de gedaagden.

Het is niet de eerste keer dat beroemdheden in de problemen komen door hun al dan niet verhulde reclame voor crypto’s. Realityster Kim Kardashian moest de federale beurswaakhond SEC een boete van bijna 1,3 miljoen dollar betalen omdat ze niet eerlijk had verteld dat ze 250.000 dollar kreeg om op Instagram een cryptomunt aan te bevelen.

FTX vroeg onlangs een vorm van uitstel van betaling aan na acute geldnood, waardoor zo’n 1 miljoen klanten en andere investeerders waarschijnlijk met miljardenverliezen te maken krijgen. Het crypto-imperium van oprichter Bankman-Fried begon te wankelen door de waardedaling van de eigen munt die FTX uitgeeft, de FTT.

Uit een faillissementsverslag blijkt nu dat FTX en de tientallen gelieerde bedrijven nog samen ruim 1,2 miljard dollar aan kasmiddelen hebben, op een totale balans van 10 miljard dollar. Daarmee is de hoeveelheid direct in geld om te zetten middelen groter dan aanvankelijk aangenomen, staat in het document. De grootste schuldeisers die zonder onderpand geld uitleenden aan FTX hebben nog 3,1 miljard dollar tegoed van het crypto-imperium.