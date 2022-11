“F*** off met uw ticket van mijn kl****”: MIVB eist respect voor personeel

‘F*** off met uw ticket van mijn kl****”, is de gecensureerde boodschap die vanaf vandaag op affiches op het MIVB-net te lezen valt. “Ons personeel zet zich elke dag in voor de reizigers. Ze verdienen respect zoals iedereen. Agressie neemt toe in onze stad, alle sectoren worden getroffen. We moeten dringend tot rede komen”, zegt CEO Brieuc de Meeûs.

Afgelopen jaar telde de MIVB 657 verbale agressies van reizigers tegen personeel en 113 fysieke agressies. Volgens de MIVB liggen de werkelijke cijfers mogelijk nog hoger, “omdat medewerkers niet alle agressies melden waar zij slachtoffer van zijn, zeker niet de verbale”.

De respectcampagne omvat naast affiches op het MIVB-net ook een nummer van Brussels rapper Youssef Swatt’s, met daarin echte beledigingen die het MIVB-personeel naar het hoofd geslingerd krijgt. De volledige, ongecensureerde videoclip van het nummer is alleen te zien op YouTube. Op de beelden van de campagne op het MIVB-net en in de fragmenten van het nummer op sociale media werden de beledigingen gecensureerd, omdat ze te grof waren om te worden weergegeven, aldus de MIVB nog.