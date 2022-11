Iran start met verrijken van uranium tot 60 procent

Iran is in zijn Fordo-fabriek begonnen met het verrijken van uranium tot een zuiverheid van 60 procent, ver boven de drempel van 3,67 procent die in het internationale atoomakkoord van 2015 werd vastgelegd. Dat meldt persagentschap Isna dinsdag.

Het pact tussen Iran en het Westen moest voorkomen dat Teheran kernwapens verwerft, een doel dat Iran altijd ontkend heeft na te streven. Maar na de terugtrekking van voormalig Amerikaans president Donald Trump uit het pact in 2018 en de herinvoering van economische sancties, heeft Teheran zich geleidelijk van zijn verplichtingen onttrokken.

In april 2021 kondigde Iran al aan dat het begonnen was met de productie van 60 procent verrijkt uranium op de site van Natanz in het centrum van het land. Daarmee werd een eerste stap gezet naar een zuiverheid van 90 procent, die nodig is om een atoombom te maken. Nu is het land ook gestart met de productie van verrijkt uranium in Fordo, een ondergrondse fabriek op 180 kilometer van hoofdstad Teheran. De site werd in 2019 opnieuw in gebruik genomen en onlangs aangepast met het oog op een grotere efficiëntie.

Iran kondigde zondagavond al aan dat het vergeldingsmaatregelen heeft genomen tegen het Internationaal Atoomenergieagentschap. Het IAEA had eerder gedreigd om de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in te schakelen vanwege het gebrek aan transparantie over nucleaire zaken. Het IAEA eist al jaren een uitleg over drie locaties in Iran waar sporen van nucleair materiaal zijn gevonden.

De onderhandelingen tussen Iran, de Europese Unie en zes grootmachten, waaronder de Verenigde Staten, om de overeenkomst van 2015 nieuw leven in te blazen, zijn vastgelopen.