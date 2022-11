Matthijs Van Nieuwkerk werd de voorbije decennia gezien als de beste talkshow­presentator in de Lage Landen. — © Clemens Rikken/hh

Vernederingen, bikkelharde feedback en toxisch gedrag leveren nooit betere televisie op, klinkt het onder Vlaamse tv-makers na de affaire-Van Nieuwkerk in Nederland. “Je vraagt je af waarom niemand ingreep. Dat toont dat er niemand was die nog tegen hem durfde in te gaan.”