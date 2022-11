China en Filipijnen ruziën om mysterieus voorwerp in Zuid-Chinese Zee

Een mysterieus ‘drijvend voorwerp’ in de Zuid-Chinese Zee heeft zondag geleid tot een conflict tussen de Filipijnse marine en de Chinese kustwacht. Dat meldt de Volkskrant.

Een vaartuig van de Filipijnse marine had zondag een voorwerp op sleeptouw genomen in de buurt van het eiland Thitu, een eiland in de door beide landen geclaimde Spratley-archipel. Een groot schip van de Chinese kustwacht snelde daarop toe, en blokkeerde het Filipijnse schip tot tweemaal toe de doorgang. Vervolgens liet het Chinese schip een rubberboot te water die naar het voorwerp voer, waarna de opvarenden het touw doorsneden en het voorwerp meenamen naar hun moederschip.

Het is niet duidelijk wat het voorwerp precies was. Volgens de Chinese krant South China Morning Post zou het gaan om resten van een Chinese raket.

De Filipijnen en China ruziën al langer over zeggenschap over (delen van) de Zuid-Chinese Zee.