Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Niet vraag of slimme kilometerheffing voor personenwagens er komt, maar wanneer”

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is het niet de vraag of er een slimme kilometerheffing voor personenwagens moet komen, maar wanneer die er komt. Het moet voor de Open VLD-minister dan wel gaan om een “gebiedsdekkende kilometerheffing gekoppeld aan een taks shift”. Dat zegt de minister in een reactie op de cijfers over de toenemende filedruk. Intussen is er ook een studie gestart naar de verruiming en vergroening van de kilometerheffing voor vrachtwagens.

Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat de afgelopen oktobermaand op het vlak van filezwaarte de op één na zwaarste oktobermaand was sinds 2011, het begin van de officiële metingen door het Verkeerscentrum.

In een reactie op die toegenomen cijfers stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters dat “we onze kilometers moeten vergroenen en verschuiven”. Op het vlak van vergroening gaat de elektrificatie van het wagenpark volgens haar “de goede richting uit”. Op het vlak van verschuiven wil de Open VLD bedrijven in de logistieke sector aansporen om de binnenvaart of het spoor te gebruiken als alternatief voor het vrachtvervoer.

Daarnaast wil de minister ook iets doen aan de klassieke “muur van vrachtwagens op de autosnelwegen”. “Die moet verdwijnen”, klinkt het. Wat het probleem van de camionettisering betreft, verwijst minister Peeters naar de kilometerheffing voor bestelwagens. “De studie voor de verruiming van de kilometerheffing voor vrachtwagens naar bestelwagens werd intussen op mijn initiatief opgestart”, stelt de Vlaamse minister.

Minister Peeters snijdt ook het gevoelige debat over de slimme kilometerheffing voor personenwagens opnieuw aan. De vorige Vlaamse regering liet een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke invoering van zo’n heffing. Maar nog voor het consortium zijn onderzoek kon afronden, veranderde toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het geweer van schouder en belandden de plannen voor een kilometerheffing in de prullenmand. Ook in het regeerakkoord van de huidige regering is geen wegenheffing voorzien.

Deze legislatuur komt de heffing er dus niet, maar Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft zich al meermaals uitgesproken voor zo’n slimme kilometerheffing, maar dan onder specifieke voorwaarden.

Die boodschap herhaalt de liberale minister nu: “Het moet gaan om een gebiedsdekkende, slimme kilometerheffing gekoppeld aan een taks shift. We focussen hierbij op het gebruik van het voertuig in plaats van het bezit (de huidige verkeersbelastingen verschuiven naar belastingen op het gebruik ervan). Een voorwaarde is dat het een belastingverschuiving is, en geen belastingverhoging. Kortom: het is niet de vraag of de slimme, gebiedsdekkende kilometerheffing gekoppeld aan taks shift er komt, maar wanneer”, besluit Peeters.