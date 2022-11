FIFA stelt maximumcapaciteit WK-stadions bij na verwarring

FIFA heeft de maximumcapaciteit van de WK-stadions in Qatar naar boven bijgesteld. Er was verwarring ontstaan nadat bij verschillende wedstrijden volgens de organisatie meer bezoekers aanwezig waren dan de eerder gecommuniceerde maximumcapaciteit.

Volgens de Wereldvoetbalbond was de capaciteit van de stadions naar beneden afgerond en viel deze daardoor lager uit.

Door de nieuwe aantallen passen er 46.231 mensen meer in alle stadions samen. Zo is in het Lusail-stadion plaats voor bijna 89.000 toeschouwers in plaats van de eerder gecommuniceerde 80.000.

De eerste vier duels van het WK waren overigens niet uitverkocht. (belga)