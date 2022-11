Lionel Messi doet Argentijnse fans dromen van Maradona-scenario, na amper 10 minuten mogen ze al juichen

LIVE.Volg hier LIVE Argentinië - Saudi-Arabië!

“Naarmate je ouder wordt, ga je dingen anders zien. Tegenwoordig besteed ik meer aandacht aan bepaalde details die ik vroeger niet zag. Genieten gaat nu boven alles”, klonk het vooraf bij Messi.

Argentinië wordt tot de favorieten voor de wereldtitel gerekend. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni is al ruim drie jaar ongeslagen en won vorig jaar in Brazilië de Copa América, door het gastland in de finale met 1-0 te verslaan. De Argentijnen hopen dat Messi hun land in Qatar wereldkampioen maakt, zoals Diego Maradona deed in 1986.

“Dit wordt waarschijnlijk mijn laatste WK, de laatste kans om te bereiken wat we allemaal zo graag willen”, zei Messi. “We winnen veel en dat geeft iedereen veel vertrouwen. Deze groep doet me denken aan de selectie van het WK 2014. Een hechte groep, die een duidelijk doel voor ogen heeft. Het is mooi om te horen dat ook mensen van buiten Argentinië hopen dat we nu wereldkampioen worden. Ik ben dankbaar voor alle liefde en steun die ik tijdens mijn carrière al heb gekregen.”

