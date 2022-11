Al 40 buitenlanders opgepakt voor deelname aan protesten in Iran

De afgelopen weken werden in Iran duizenden mensen opgepakt voor hun deelname aan anti-regeringsprotesten. Onder hen zijn ook veertig mensen met een buitenlandse nationaliteit, aldus het Iraanse gerecht dinsdag. In totaal werden al 2.432 mensen aangeklaagd, aldus woordvoerder Massoud Setayeshi tijdens een persconferentie, dinsdag in Teheran.