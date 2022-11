Ruben Dias is focus op zaak-Ronaldo stilaan beu: “We hebben er genoeg over gepraat”

Vragen over Cristiano Ronaldo blijven alle persconferenties van Portugal beheersen. Ruben Dias heeft twee dagen voor het eerste WK-duel van de Portugezen tegen Ghana verklaard dat het tijd is om te focussen op het toernooi en niet meer op het conflict tussen ster Cristiano Ronaldo en Manchester United.

“Ik denk niet dat Ronaldo’s zaak schadelijk is voor wat we hier proberen te bereiken”, vertelde de centrale verdediger van Manchester City. “Ik denk dat we er genoeg over gepraat hebben, er valt niet veel aan toe te voegen. Als team concentreren we ons nu op het WK en niet op andere problemen.”

Cristiano Ronaldo verscheen maandag in de perszaal om te zeggen dat hij zich concentreert op het WK en dat hij ervan overtuigd is dat zijn conflict met Manchester United geen negatief effect zal hebben op de prestaties van het Portugese elftal. Vorige week veroorzaakte hij heel wat deining met zijn spraakmakende interview in het tv-programma Piers Morgan Uncensored. De sterspeler gaf daarin aan dat hij zich verraden voelt door ManU en coach Erik ten Hag.

“We concentreren ons op een zege tegen Ghana”, aldus Dias. “Ghana is een fysiek en technisch sterk team. Ze hebben voetballers die op het hoogste niveau in Europa spelen. We zijn ons ervan bewust dat we tegenover een gevaarlijke ploeg staan.” (belga)