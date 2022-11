IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT: Pepingen-Halle B op z’n Portugees en Bierbeek en Joren Nys weten het doel staan, zowel op als naast het veld

In provinciale is het ook plezant. Vraag dat maar aan eersteprovincialer KHO Bierbeek, dat er zondag acht in het mandje legde van Boka United. Dat zijn maar tien uitdoelpunten minder dan derdeprovincialer Tielt-Winge, dat zomaar eventjes met 0-18 ging winnen bij Waanrode.

1. Portugal boven bij Pepingen-Halle B

Bij Pepingen-Halle stond de wedstrijd van de B-ploeg op het veld van Boka United B al duidelijk in het teken van het WK in Qatar. De matchwinnaars waren Diogo Figueira Da Conceição en Pedro André Carvalho Bessa, twee Portugezen die de 2-3-zege voor hun team over de streep trokken. Toch maar in het oog houden, die Portugezen daar in Qatar!

2. Een hattrick? Mag het ook iets meer zijn?

Afgelopen weekend werd er alweer aan de lopende ban gescoord op onze Vlaams-Brabantse velden. De uitschieter kwam op naam van Tielt-Winge, dat in derde provinciale D ging winnen op het veld van hekkensluiter Waanrode met… 0-18.

Verspreid over de provincie waren er liefst zes spelers die meer dan drie doelpunten maakten.

1. Rob Mertens (8x) en Simon Smets (5x) deden dat met Tielt-Winge op het veld van Waanrode.

2. Ook Lander Oorts van Bertem-Leefdaal B en Jens Polfliet van Goetsenhoven scoorden elk vijf keer op het veld van respectievelijk Pirate Leuven en Glabbeek B.

3. Tot slot namen Anwar Menassar (Beersel-Drogenbos B) en Lars Saenen (SK Deurne) elk ook vier goals voor hun rekening.

3. Bierbeek haalt zwaar geschut boven

0-8 in eerste provinciale, ook dat komt niet elk weekend voor. Toch lukte het Bierbeek zondag op het veld van Boka United. De ploeg van Carlo Lavigne klimt daardoor opnieuw over Fenixx, dat gelijk speelde bij Mazenzele-Opwijk, naar de leidersplaats in de hoogste afdeling van het provinciale voetbal in Vlaams-Brabant. Joren Nys was in die wedstrijd trouwens goed voor een hattrick, maar heeft deze week nog prettigere vooruitzichten...

4. De beste schutter van Vlaams-Brabant

Ibrahim Bounekoub van Foot Fun Family Brussels mag zich met zijn 23 doelpunten nog minstens tot volgende week de beste schutter van Vlaams-Brabant noemen. De concurrentie ligt vooral op de loer in eigen reeks met Enzo Roosen, tenzij Rob Mertens natuurlijk weer acht streepjes achter zijn naam zet.

23 goals: Ibrahim Bounekoub (FFF Brussels, 4de provinciale D)

22 goals: Enzo Roosen (HO Veltem B, 4de provinciale D)

19 goals: Nicolas Lentini (Vissenaken, 3de provinciale D)

17 goals: Rob Mertens (Tielt-Winge, 3de provinciale D), Toon Matthys (Langdorp, 4de provinciale E)

16 goals: Tuur Minner (Liedekerke B, 4de provinciale B), Jordi De Cat (Keerbergen, 4de provinciale C), Alexander Bonomi (ST Neerwinden, 4de provinciale F)

5. PSV in 2B?

Nieuws heet van de naald: volgend seizoen wordt een nieuwe club boven de doopvont gehouden in Vlaams-Brabant. PSV 1820 staat voor de afkorting van beide fusiegemeenten Perk en Steenokkerzeel verenigt met de postcode als extra toevoeging. De nieuwe ploeg hoopt in tweede provinciale te kunnen starten, maar dat kan alleen maar als Perk zich dit seizoen weet te redden in die reeks. Meer info over de fusie vind je hier:

6. Concurreren met de Martinez-brigade

De ploegen die volgend weekend niet op zaterdag spelen, verschuiven hun matchen naar een latere datum wegens de Rode Duivels die zondag om 14 uur in Qatar tegen Marokko spelen. Op twee Vlaams-Brabantse velden trekken ze zich van dat hele WK echter niks aan en gaan ze dapper de concurrentie aan met de Martinez-brigade: Perk - Houtem-Oplinter in 2B wordt zondag om 19 uur gespeeld, Groot-Dilbeek B - Leeuw Brucom in 4A start al om 12 uur.

In 3B is het zaterdagavond uitkijken naar de derby tussen Delta Londerzeel en Steenhuffel, een topper tussen de nummers 1 en 2 in de stand. In de staart van de rangschikking in 4D kunnen Haren B of Pirate Leuven mogelijk een eerste zege boeken. Ze spelen zaterdag om 19.30 uur immers tegen elkaar.

Een foutje, een opmerking of vooral iets gezien wat een leuk item kan zijn in de volgende aflevering? Stuur een mailtje naar sportbrabant@nieuwsblad.be