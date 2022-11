Kritiek op Britse waakhond die onkosten toelaat voor kerstfeestjes parlementsleden: “Naïef” en “onverantwoordelijk”

De Independent Parliamentary Standards Authority heeft parlementsleden voor het eerst verteld dat ze de kosten van eten en drinken voor kerstfeestjes van het personeel mogen doorrekenen aan de belastingbetaler, met de uitzondering van alcohol weliswaar.

Oppositielid Jonathan Reynolds (Labour) had het over een “naïeve” richtlijn. “Mensen hebben hier niet om gevraagd. Ik denk niet dat iemand het zal gebruiken. Dit is onze toezichthouder, de onafhankelijke instantie die het onkostensysteem voor parlementsleden beheert, een systeem voor personeel en huur van je kantoor en al dat soort dingen. Een beetje naïef, om eerlijk te zijn, want als ze dit soort dingen publiceren, krijg je een verhaal als dit.”

Een ander Labourlid, Jess Phillips, noemde de richtlijn “onverantwoordelijk”. “Niemand heeft hierom gevraagd en niemand die ik ken, zal het gebruiken”, zo zei ze op Twitter, in een bericht dat ook geretweet werd door minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly. Voormalig Brexit-minister David Davis van de Conservatieve partij zei dan weer dat de onkostenwaakhond “de stemming van de tijd heeft gemist”.