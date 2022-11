Agent bedreigd met cuttermes in buurt waar collega Thomas (29) werd doodgestoken

Amper twee weken nadat Brussels agent Thomas Monjoie (29) om het leven werd gebracht, is opnieuw een agent bedreigd met een cuttermes. Het incident gebeurde in dezelfde buurt, vlak bij het Noordstation. Twee verdachten konden ingerekend worden.

Het incident deed zich voor tijdens een patrouille van twee agenten in burger iets voor 21 uur aan de Vooruitgangstraat vlakbij het Noordstation in het Brusselse Schaarbeek. De politieagent werd herkend op het moment dat hij twee personen aan het schaduwen was. Hij maakte zich kenbaar als agent en wilde het duo controleren, waarop één van hen onmiddellijk een cuttermes bovenhaalde.

LEES OOK: Hij was bij de 117 “potentieel gevaarlijke extremisten” in België, maar toch zeiden agenten daar niets over tegen verpleegkundige

De bedreigde agent kon wegvluchten en raakte niet gewond. Collega’s van de man konden het duo onmiddellijk arresteren.

De verdachte die het mes bovenhaalde is minderjarig. Hij wordt momenteel nog verhoord door de politie en zal later op de dag ter beschikking gesteld worden van het parket. Waarom hij de agent wilde aanvallen, is momenteel onduidelijk. Het parket vraagt alvast een analyse van de camerabeelden vanop de plek van het incident. De kompaan van de messentrekker is meerderjarig en werd overgebracht naar een gesloten centrum van de dienst vreemdelingenzaken.

LEES OOK: Hoe de moeder van Yassine Mahi (32), die agent doodstak, het radicalisme met de paplepel doorgaf

Op 10 november werd agent Thomas Monjoie in dezelfde buurt neergestoken door Yassine Mahi (32). Die was eerder op de dag het commissariaat binnengestapt met de vraag om psychologische hulp. Daarop werd de man overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar zou hij later terug buiten wandelen. De jonge agent maakte geen schijn van kans toen Yassine Mahi hem langs achteren aanviel met een mes. Zijn collega Jason P. raakte gewond, maar overleefde de aanval ternauwernood.