Gynaecologe die “handelde vanuit een tunnelvisie” veroordeeld voor onopzettelijke doding omdat ze kanker niet opspoorde

De patiënte overleed in 2013 op 38-jarige leeftijd. Nadat de vrouw eind 2011 was bevallen van een zoontje, ging ze in 2012 regelmatig op controle bij de gynaecologe omdat ze verschillende klachten had. Uiteindelijk zou, na consultatie bij een andere arts, blijken dat ze baarmoederhalskanker had. Na haar overlijden werd een gerechtelijk onderzoek opgestart.

Tweemaal in de fout

“De gynaecologe liet na om de nodige onderzoeken uit te voeren of te laten uitvoeren waardoor de diagnose van baarmoederhalskanker vroeger had kunnen worden gesteld”, oordeelde de rechtbank van Dendermonde dinsdag.

“De gynaecologe ging twee keer in de fout. De eerste keer was toen ze de patiënte niet zei dat een uitstrijkje van maart 2012 niet interpreteerbaar was, en dat dit opnieuw moest worden afgenomen na ontsmetting. Zij liet bovendien na om dit verder op te volgen en nam zelf ook niet de passende initiatieven toen de patiënte vijf maanden later opnieuw op consultatie kwam met nog steeds dezelfde klachten.’

Straf met uitstel

Volgens het vonnis bleef de gynaecologe de klachten van de patiënte toeschrijven aan een spiraaltje (dat de gynaecologe zelf had geplaatst), al dan niet in combinatie met een verstoorde schildklierwerking. “Bij de dokter hadden alarmbellen af moeten gaan”, vindt de rechtbank. “Maar zij handelde vanuit een tunnelvisie waardoor zij niet de vereiste onderzoeken deed of liet uitvoeren die een gemiddeld gynaecoloog in dezelfde concrete omstandigheden wel zou hebben gedaan. Door haar nalatig handelen werd de diagnose van baarmoederhalskanker pas laattijdig gesteld, op een ogenblik waarop de ziekte zich reeds in een vergevorderd stadium bevond en waarbij de ziekte uiteindelijk tot het overlijden heeft geleid.”

De dokter is veroordeeld wegens onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Ze krijgt een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 1.500 euro, allebei met drie jaar uitstel. Dat betekent dat de straffen niet worden uitgevoerd als tijdens die periode geen nieuwe feiten worden gepleegd. De gynaecologe is intussen met pensioen. Omdat de feiten van tien jaar geleden dateren, besloot de rechtbank geen effectieve straf op te leggen.

De ouders, echtgenote en kinderen van de overleden patiënte stelden zich burgerlijke partij. “Het overlijden bracht bij hen een ongelooflijk gemis en groot verdriet teweeg”, vindt de rechtbank. Zij krijgen schadevergoedingen toegewezen.