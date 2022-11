Twee jaar cel met uitstel gevorderd voor voormalige secretaresse (97) van nazikamp

Het openbaar ministerie heeft dinsdag twee jaar met uitstel gevorderd voor een voormalige secretaresse van een naziconcentratiekamp die inmiddels 97 jaar oud is. Het proces tegen de bejaarde vrouw word gevoerd voor de rechtbank van Itzehoe, in het noorden van Duitsland.

Irmgard Furchner wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord van meer dan 11.000 mensen in het concentratiekamp van Stutthof, dat vandaag in Polen gelegen is. Het is één van de laatste processen die dateren uit de naziperiode. Inmiddels zijn we 77 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.