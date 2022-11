“China wil Ant Group van Jack Ma boete opleggen van miljard euro”

De Chinese overheid kwam twee jaar geleden tussenbeide bij Ant Group, een dochteronderneming van de bekende Chinese webwinkel Alibaba. De Chinese toezichthouders hielden de geplande beursgang van Ant tegen, omdat ze vreesden dat het bedrijf een risico zou vormen voor de stabiliteit van het Chinese financiële systeem. De beursgang van Ant had de grootste van de wereld moeten worden.

Kort voor de overheidsinmenging had topman Jack Ma zich kritisch uitgelaten over de financiële toezichthouders. Nadien verdween hij lange tijd uit de openbaarheid.

De Chinese overheid trad een hele tijd strenger op tegen de grote technologieconcerns in het land die veel macht in handen hebben en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren. Zo kreeg Alibaba in april 2021 een recordboete van 18,2 miljard yuan (2,5 miljard euro) voor misbruik van de dominante marktpositie. Maar het strenge overheidsoptreden is de laatste maanden wat versoepeld, als onderdeel van de maatregelen om de economie aan te zwengelen na de klappen die ze kreeg door de coronapandemie.

Volgens Reuters zou de boete officieel aangekondigd kunnen worden in het tweede kwartaal van 2023. Op termijn zou Ant opnieuw voor een beursgang kunnen gaan, zegt het persagentschap nog.