VIDEO. Louis van Gaal krijgt bezoek van zijn Truus op training: “Even een wippie maken in het hotel?”

Nederlands bondscoach Louis van Gaal is een attractie. Als er camera’s in de buurt zijn, zorgt hij keer op keer voor amusement. Familieleden waren vandaag welkom op de training van Oranje en Van Gaals echtgenote Truus kwam ook langs. De camera’s van Vandaag Inside legden de ontmoeting vast en registreerden een hilarische quote: “Je kan wel naar het hotel komen. Gewoon bij mij op m’n kamer. Even een wippie maken”, zei Van Gaal tegen zijn Truus.