Commissievoorzitter pleit voor excuses Kamer voor Belgisch koloniaal verleden, maar geen herstelbetalingen

De Kamer moet het koloniaal regime in Congo, Rwanda en Burundi veroordelen als een systeem dat gebaseerd was op uitbuiting en overheersing en moet haar verontschuldigingen aanbieden. Dat staat in het ontwerp van eindverslag van Wouter De Vriendt, de voorzitter van de bijzondere commissie in de Kamer die zich maandenlang heeft gebogen over ons koloniaal verleden.