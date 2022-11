Russische grapjassen kregen Poolse president aan de lijn in nacht van raketinslag door zich voor te doen als Macron

De Poolse president besefte tijdens het gesprek dat hij Emmanuel Macron niet echt aan de lijn had. — © AFP

De Poolse president Andrzej Duda heeft in de nacht van de raketinslag op een Pools grensdorp, in de buurt van de grens met Oekraïne, telefoon gehad van Russische grappenmakers. Die deden zich voor als de Franse president Emmanuel Macron en postten het gesprek op YouTube.

7,5 minuten duurt het fragment van het telefoongesprek tussen de Russische komieken Vovan en Lexus met de Poolse president Andrzej Duda. Tijdens de nacht waarop een afweerraket een Pools grensdorp raakte en wereldwijd angst uitbrak voor een verdere escalatie van de oorlog, kregen zijn het idee om de Poolse president op te bellen.

Ze deden zich daarvoor voor als de Franse president Emmanuel Macron en geraakten tot bij Duda. “Emmanuel, geloof me, ik ben extra voorzichtig”, hoor je de Pool zeggen. “Ik wil geen oorlog met Rusland en geloof me, ik ben extra voorzichtig.” Je hoort in de op YouTube geposte video ook hoe de Russen Engels spreken met een Frans accent om zich geloofwaardig voor te doen.

Het kabinet van Duda bevestigt de feiten op Twitter. “Na de raketinslag in Przewodow heeft de president gebeld met een persoon die zich voordeed als Macron. Tijdens het gesprek besefte hij door het vreemde gedrag van de beller dat er iets niet juist was, en dus beëindigde hij het gesprek.”

Er is een onderzoek ingesteld naar hoe de bellers bij de president geraakt zijn.

Bekijk hier het filmpje: