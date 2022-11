Turks grondoffensief in Syrië begint “binnenkort, als God het wil”, zegt Erdogan

© via REUTERS

Het grondoffensief van het Turkse leger in Syrië gaat binnenkort van start, als God het wil. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag aangekondigd, nadat hij maandag in een gesprek met journalisten al zei dat Ankara zo’n offensief overweegt.

“We hebben enkele dagen de terroristen overvlogen met onze luchtmacht en drones”, aldus Erdogan tijdens een toespraak in het noordoosten van het land. “Als God het wil, dan gaan we ze binnenkort elimineren met onze soldaten, onze kanonnen en onze tanks.”

Zondag startte de Turkse luchtmacht met een reeks aanvallen op Koerdische stellingen in het noorden van Syrië en Irak. Bij die aanvallen vielen volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten al zeker 37 doden.

Aanslag

Volgens Ankara zitten de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en zijn tegenhanger in Syrië, de Volksbeschermingseenheden (YPG) achter de aanslag van eerder deze maand in Istanboel waarbij zes doden en 81 gewonden vielen. Beide organisaties ontkennen elke betrokkenheid.

Zonder verdere details te geven zei Erdogan te weten wie de terroristen “bewapent en aanmoedigt”. Eerder op de dag had de Turkse minister van Defensie nog geëist dat Washington stopt met de steun aan de YPG. “We herhalen aan al onze gesprekspartners, vooral de Verenigde Staten, dat de YPG het equivalent is van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, en we eisen met klem dat ze elke steun aan terroristen beëindigen”, aldus minister Hulusi Akar.

Na de uitspraken van Erdogan van maandag riep Washington al op tot een de-escalatie, Moskou kwam dan weer met een vraag tot terughoudenheid.