Bij het fanshirt (rechts) is het kleurrijke rugnummer en het woordje ‘LOVE’ wel toegelaten, bij de Rode Duivels (links) niet. — © rr

De materiaalmannen van de Rode Duivels moeten scherp zijn. De FIFA verbiedt opeens het kleurrijke opwarmshirt, officieel omdat het verdoken reclame is voor Tomorrowland. Om dezelfde reden moet het woord LOVE op de witte wedstrijdshirts worden afgeplakt. De kit managers steken nog een tandje bij: shirts genoeg, maar alles moet kloppen. Het leven zoals het is in Qatar.