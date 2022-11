De populairste nachtclub van Amsterdam blijkt niet te bestaan: toeristen bellen keer op keer aan bij slapende buurtbewoners

Als niets meer open is in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, tipt Google nog één club met lovende recensies die doorgaat tot diep in de ochtend. De bovenburen zijn daar minder blij mee, want die moeten de hordes toeristen keer op keer teleurstellen: de club bestaat namelijk helemaal niet.

“Do you know where Club Eland is?”, vraagt een beschonken Frans stel vrijdagavond laat aan een voorbijganger in de Amsterdamse Elandsstraat. De vrouw van het stel laat op haar smartphone een foto op Tripadvisor zien van een bruisende club, die achter de deur zou zitten waar ze voor staan. De man die zijn hond uitlaat, kijkt verbaasd, hij weet niks over een club. Het stel struint gedesillusioneerd langs een paar woonhuizen. Teleurgesteld druipen ze uiteindelijk af.

Zoekende plukjes toeristen duiken steeds vaker op in deze doodnormale woonstraat. Club Eland is daar niet te vinden, maar wél op Google en Tripadvisor. Daar heeft hij sinds vorig jaar tientallen lovende recensies gekregen en staan foto’s van een marmeren interieur dat doet denken aan disco’s in Marbella.

Op Tripadvisor heeft de fictieve club foto’s en lovende recensies.

Blijven aanbellen

“Goeie locatie, mooi pand en goede muziek”, schreef Max afgelopen week nog. Hij gaf vier sterren. Andere ‘bezoekers’ noemen het de beste clubervaring van Amsterdam. “Je moet wel blijven aanbellen, soms wordt er niet opengedaan”, schrijft Jeroen. En Justin tipt: “Soms doen ze de deur niet open, maar wees geduldig.” Tussen de knallende aanbevelingen staan een paar berichten van beteuterde toeristen die niet binnen konden komen omdat ze de ingang niet konden vinden.

Een buurman van een paar deuren verderop bromt boos over de toeristen en zegt dat er uiteraard geen bruisende club achter de bescheiden woondeuren schuilt. Door het raam is slechts een rommelige studentenhuiskeuken te zien.

Verschrikte toeristen

Op de voordeur van het pand is een briefje opgehangen: “Beste bezoeker van ‘Club Eland’, het spijt me heel erg om te moeten vertellen dat deze ’club’ niet bestaat”, staat er in het Engels. “Bel alsjeblieft niet aan: wij slapen.”

Wiskundeleraar Job woont op de derde verdieping en hing het een paar weken terug op. “Het aanbellen begon zo’n vijf maanden geleden. Ik dacht dat het rondhangende jeugd was”, vertelt hij. Toen het op een keer drie keer achter elkaar raak was, liep hij toch maar eens boos de trap af om verhaal te halen. “Toen stond daar een stelletje heel verschrikte toeristen.”

Sindsdien is Job op de hoogte van ’de grap’, maar met het briefje is die niet voorbij. Er volgt een recensie die suggereert dat het a4’tje onderdeel van de gimmick is om Club Eland binnen te komen. Bezoekers bellen diep in de nacht aan omdat Google aangeeft dat de club tot zes uur ’s ochtends open is, uren langer dan echte uitgaansgelegenheden in Amsterdam.

Toch heeft de grap ook wel iets, zegt Job. “Met Halloween stonden allemaal leuk verklede mensen voor de deur.” Het liefst zou Job de informatie van Google halen. Ondanks reacties op de recensies en mailtjes naar het techbedrijf, lukte dat niet.

Briefkaart

Na verschillende pogingen is er eindelijk een bewoner van Club Eland thuis. Een student, die pas opendoet als er op het raam geklopt wordt. “Wij hebben geen bel”, legt hij uit. Dat verklaart waarom iedereen bij de buren aanbelt. “Wij hebben er niet zo’n last van”, zegt hij nonchalant.

Hij wil anoniem wel iets vertellen over het verhaal achter Club Eland. “Die bestond al op Google toen ik hier kwam wonen, een jaar geleden. De club is online aangemaakt in de lockdown, er stonden hele groepen voor de deur. Volgens Google is het een van de populairste clubs in de stad.” Hij wijst naar verschillende adressen in de straat. Overburen, deuren een eind verderop. “Ze bellen nu overal aan om drie uur ’s nachts, dat lijkt me wel vervelend.”

De bewoner zegt niet te weten wie ooit begonnen is met de grap of de photoshopbeelden maakte. Waarom er dan tot deze week nog nieuwe recensies bijkomen? “Ik ken ze niet”, zegt hij stellig.

Nadat het bedrijf benaderd is voor een reactie, verdwijnt Club Eland plots van Google. De techgigant vindt het een ’heel merkwaardige’ zaak. Een woordvoerder legt uit dat je bij het maken van een bedrijfsprofiel bij de zoekgigant, een briefkaart op het adres van de onderneming krijgt opgestuurd. Zo verifieert Google de authenticiteit. Iemand heeft in het verleden dus blijkbaar de moeite genomen om echt die stap te nemen. Waarom de pogingen van Job om Club Eland van Google af te krijgen zo lang niets opleverden, blijft onduidelijk.

Job is in ieder geval blij dat Club Eland de deuren sluit. Maar het adres heeft zich inmiddels over het internet verspreid en is nu zelfs ergens te vinden als een plek waar je goed kunt pokeren. Wie de grap begonnen is, blijft een mysterie. Hopelijk zijn de gebroken nachten van Job voorbij. Het briefje op de voordeur blijft voor de zekerheid nog even hangen.