Jan Vertonghen doet straffe uitspraak over regenboogband: “Ik ben bang, ik durf niets meer zeggen want ik wil op het veld staan tegen Canada”

Net als een dag eerder met Thomas Meunier en Youri Tielemans werd Jan Vertonghen tijdens de persconferentie gevraagd naar de hetze rond de OneLove-band. Zeven landen waaronder België zouden die aanvoerdersband gebruiken tijdens het WK in Qatar, maar na dreiging met sportieve sancties (een gele kaart) van de wereldvoetbalbond FIFA trokken ze met tegenzin hun staart in.

Thomas Meunier had al een afkeurende mening, maar de reactie van Anderlecht-verdediger en recordinternational Jan Vertonghen was nog straffer. Hij zegt het gevoel te hebben niet vrijuit te kunnen spreken.

“Als we een statement maken, dan straffen we onszelf”, zei Vertonghen. “Ik ben ook bang om dingen te zeggen. Ik voel me niet comfortabel om iets te zeggen. Dat zegt genoeg. Ik vind het spijtig. Ik heb dit nog nooit meegemaakt en hoop het nooit meer mee te maken. We worden gecontroleerd. We zijn hier om te voetballen en als we dat niet kunnen doen door een heel normaal statement... (zucht) Sjah. Maar ik zeg er beter niets over, want daardoor zou ik morgen wel eens gestraft kunnen worden en niet op het veld mogen staan. Ik laat het hier maar bij. Dat zegt genoeg.”