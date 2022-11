Extreem hete zomer kostte 10.000 levens in Frankrijk

De extreem hete zomer dit jaar heeft in Frankrijk aan meer dan 10.000 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit berekeningen die gezondheidsinstellingen in ons buurland hebben gemaakt. Tussen 1 juni en 15 september vielen in Frankrijk 10.420 meer doden dan normaal in diezelfde periode, dat is een verhoging met 6,1 procent.