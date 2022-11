Kan seks op eerste date nog? Het antwoord van deze jongeren is duidelijk

Seks op de eerste date of wachten tot na het huwelijk? Volgens onze podcast Seks verandert wachten jongeren steeds langer om hun relatie te definiëren. Omdat ze bang zijn om afgewezen te worden of omdat ze niet vast willen zitten. Maar wat is dan wel het juiste moment om de relatie te officieel te maken en hoe doe je dat? En wachten jongeren dan ook langer om intiem te zijn?