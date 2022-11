“Op één week meer dan 70 betogers gedood tijdens protesten in Iran”

De afgelopen week hebben de Iraanse veiligheidsdiensten 72 mensen gedood bij de repressie van antiregeringsprotesten. Alleen in de Koerdische regio’s vielen al 56 doden, zegt de ngo Iran Human Rights (IHR) dinsdag. Sinds het begin van de protesten, midden september, zijn daarmee al 416 doden gevallen. Onder hen zijn 51 kinderen en 21 vrouwen, aldus de in Noorwegen gebaseerde ngo.

Nu de protestbeweging in de Koerdische gebieden blijft toenemen, heeft het regime recent versterkingen gestuurd voor de ordetroepen aldaar. In steden zoals Mahabad, Javanrud en Piranshahr werden betogingen gehouden, vaak in de marge van begrafenisplechtigheden voor mensen die omkwamen door de overheidsrepressie. Volgens Hengaw, een groepering die ook vanuit Noorwegen opkomt voor de rechten van de Koerden in Iran, wordt er met scherp geschoten op de betogers.

Troepen van de Iraanse Revolutionaire Garde hebben dinsdag voor de tweede dag op rij Koerdische doelwitten in het noorden van buurland Irak aangevallen, meldt het persbureau Tasnim. De voorbije weken waren er al herhaaldelijk Iraanse bombardementen. Teheran beschuldigt Koerdische groeperingen in Irak ervan de protesten in Iran te steunen.

De protesten gingen van start na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De zedenpolitie had haar opgepakt omdat ze de kledingvoorschriften van het land zou hebben overtreden. Bij haar arrestatie raakte ze gewond, en enkele dagen later bezweek ze aan die verwondingen.