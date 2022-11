Hij raakte 8 maanden geleden verlamd, nu opereert dokter Geoffroy (53) vanuit rolstoel: “Dit was de grootste uitdaging van mijn leven”

Lier

Het noodlot sloeg begin dit jaar toe bij dokter Geoffroy Vandeputte (53), die als orthopedisch chirurg werkt in het Heilig Hartziekenhuis van Lier. Tijdens een mountainbiketochtje werd hij geraakt door een vallende boom. Al snel bleek dat hij nooit meer zou kunnen stappen. Maar quasi meteen ging de dokter vastberaden werken aan zijn tweede leven, waarbij hij ook opnieuw wilde opereren. Zo werd hij de eerste chirurg van het land in een rolstoel, al is hij de laatste om daar fier over te zijn. “Ik probeer de brokken te lijmen. Het is niet meer of minder dan dat”, zegt hij.