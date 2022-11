Ruim tiende meer arbeidsongevallen in 2021, maar aantal nog ver onder precoronaniveau

Het aantal arbeidsongevallen in de privésector is in 2021 met meer dan 10 procent gestegen in vergelijking met 2020. Het blijft wel nog fors onder het niveau van voor de coronapandemie. Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag van het federale agentschap voor beroepsrisico’s Fedris.

Vorig jaar gebeurden 125.946 arbeidsongevallen. In vergelijking met 2020 - toen het om 114.086 ging - gaat het om een stijging, maar het aantal ligt nog fors onder het niveau van 2019, toen er 146.507 waren.

Het coronavirus deed het aantal arbeidsongevallen in 2020 dan fors zakken en ook vorig jaar had de pandemie nog een weerslag op de cijfers. “Ook in 2021 waren meer mensen aan het telewerken en waren we in het begin van het jaar nog in lockdown”, zegt Fedris.

Veruit de meeste door verzekeraars erkende arbeidsongevallen - 105.286 - gebeurden tijdens het werk. Daarnaast waren er 20.660 ongevallen op weg van of naar het werk.

Jongeren

Fedris merkt op dat jongeren in verhouding “opvallend meer” arbeidsongevallen hebben, maar dat oudere werknemers er vaker blijvende letsels aan overhouden. In 47,9 procent van de gevallen leidde een arbeidsongeval tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid, in 11,4 procent tot blijvende ongeschiktheid.

Daarnaast waren er 95 dodelijke arbeidsongevallen, waarvan 48 op de werkvloer en 47 in het verkeer. “Daarmee blijft het aantal dodelijke arbeidsongevallen voor het derde jaar op rij nipt onder de 100, terwijl het alle voorgaande jaren ruim daarboven lag”, zegt Fedris. In de jaren 80 en 90 waren er jaarlijks nog 200 à 300 arbeidsongevallen met een dodelijke afloop.

Als alleen naar de ernstige arbeidsongevallen wordt gekeken - met de dood of ernstige blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg - dan lopen vrachtwagenchauffeurs en bouwvakkers het meeste risico.