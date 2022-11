WK RETRO. Geweld, geldgebrek en een grenzeloze naïviteit: hoe El Salvador in 1982 tegen de zwaarste WK-nederlaag ooit aanliep

Net als Canada vandaag had El Salvador één keer eerder aan het WK deelgenomen toen het in 1982 naar Spanje afzakte. In 1970 was het met nul punten en nul doelpunten naar huis teruggekeerd. Dat moest beter. Maar zelfs een doelpunt kan een nieuwe, nog veel grotere blamage niet voorkomen. Hongarije-El Salvador: 10-1. Een pupillenscore. Hoe het arme, verscheurde El Salvador tegen de zwaarste nederlaag ooit op een WK aanliep.