Krijgt affaire rond OneLove-band nog een staartje? Duitse voetbalbond overweegt verbod aan te vechten

Wereldvoetbalbond FIFA heeft gedreigd met een gele kaart als de OneLove-aanvoerdersband, die staat voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie, wordt gedragen. Daarop zagen onder anderen de Duitsers en de Belgen hiervan af.

Het TAS heeft tijdens het WK in Qatar een speciale afdeling die binnen 48 uur een uitspraak doet over een zaak. In Qatar is homoseksualiteit verboden. Het kan leiden tot een gevangenisstraf van zeven jaar.

Supermarktketen stopt samenwerking na debacle

De Duitse supermarktketen Rewe beëindigt met onmiddellijke ingang de samenwerking met de Duitse voetbalbond DFB na het verbieden van de One Love-aanvoerdersband door de FIFA. Het bedrijf wil duidelijk afstand nemen van de houding van de Wereldvoetbalbond en de uitspraken van FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Rewe zal afstand doen van zijn advertentierechten in het bestaande contract met de Duitse voetbalbond, vooral in de context van het WK, aldus CEO Lionel Souque dinsdag. “Wij staan ??voor diversiteit, en voetbal is ook diversiteit”, zei Souque. “De schandalige houding van de FIFA is voor mij als CEO van een divers bedrijf en als voetbalfan absoluut onaanvaardbaar.”

De DFB maakte maandag, net zoals andere landen waaronder België, bekend dat aanvoerder Manuel Neuer de One Love-aanvoerdersband toch niet zal dragen op het WK. De Duitse bond en de andere betrokken Europese bonden namen die beslissing vanwege de dreiging met sancties door de FIFA.

De supermarktketen had vorige maand al aangekondigd het langlopende contract met de DFB stop te gaan zetten, los van het omstreden WK in Qatar. De WK-verzamelalbums geeft Rewe nu gratis weg. De opbrengsten doneert het aan een goed doel.