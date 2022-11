Elon Musk dit jaar al meer dan 100 miljard dollar armer, maar blijft wel rijkste man ter wereld

Het vermogen van Elon Musk, topman van onder meer Twitter en Tesla, is dit jaar met meer dan 100 miljard dollar verminderd. Zijn fortuin staat nu op het laagste niveau in twee jaar. Dat berekende persagentschap Bloomberg. Musk blijft desondanks wel de rijkste man ter wereld, met een vermogen van 169,8 miljard dollar.

Maandag alleen al verloor Musk 8,6 miljard dollar, door de koersdaling van het Tesla-aandeel. Sinds begin dit jaar staat het verlies op 100,5 miljard dollar, berekende Bloomberg, wat meteen ook het grootste verlies is van alle miljardairs die het persagentschap oplijstte.

Op de piek van de beurs, meer dan een jaar geleden, bezat Musk naar schatting 340 miljard dollar.

De koers van autoproducent Tesla stond maandag op het laagste peil sinds november 2020. Het bedrijf heeft last van hogere kosten en toeleveringsproblemen en moest onlangs honderdduizenden auto’s terugroepen wegens een technisch defect. Ook het zero-covid-beleid in China, de grootste markt voor Tesla buiten de VS, baart zorgen.

Daarnaast zijn beleggers bevreesd voor de aandacht die de overname van Twitter, voor 44 miljard dollar, vraagt van Musk. Sinds hij het sociale medium inlijfde, vertrokken al zes op de tien personeelsleden.