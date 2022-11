Van ongewenst naar onmisbaar op het WK (in de groep van de Belgen): “Marokko heeft Hakim Ziyech nodig”

“Hij is niet alleen belangrijk voor mij, maar ook voor de ploeg”, vertelde Regragui op de persconferentie, daags voor de eerste WK-match van Marokko tegen Kroatië in de poule van de Rode Duivels. “Ik ben heel blij dat hij opnieuw in de selectie zit. Het land heeft hem nodig. Hij zal 100 procent geven, daar twijfel ik niet aan.”

“Zijn situatie was moeilijk”, zei de aanvoerder van de ‘Leeuwen van de Atlas’, Romain Saïss. “Hij is erg gefocust, hij zal de beste Hakim op het veld tonen.”

Ziyech trad niet meer aan voor Marokko onder Halilhodzic, die in augustus moest opstappen. Regragui haalde de ster echter terug voor het WK. “Ik ben blij dat hij terug in ons team is, we hebben de beste spelers nodig”, aldus Saïss. “Hij brengt iets anders in het team als hij vertrouwen heeft. Hij zal geweldige dingen doen op dit WK.”

© NurPhoto via Getty Images

Dit seizoen kwam Ziyech nog maar in acht wedstrijden in actie voor Chelsea. Toch gelooft Regragui in de aanvallende middenvelder.

“Hij heeft niet hetzelfde vertrouwen bij zijn club als in de nationale ploeg, maar ik en de nationale ploeg hebben het beste van Hakim Ziyech nodig. Hij is een van de beste spelers ter wereld”, besloot de Marokkaanse bondscoach.

De Rode Duivels, die woensdag hun WK openen tegen Canada, spelen zondag tegen Marokko.