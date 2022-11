Bernd Storck leidt eerste training bij KV Kortrijk: “De spelers moeten zich nog aanpassen aan mijn filosofie”

KV Kortrijk wisselde tijdens de WK-break van coach. De Veekaa legt zijn lot in de handen van Bernd Storck (59), die gespecialiseerd is in het redden van clubs die kamperen in de onderste regionen van het klassement. “Iedereen heeft een doel: in eerste klasse blijven.”

Na Karim Belhocine kreeg ook Adnan Custovic zijn C4 gepresenteerd. De Bosniër pakte amper 8 op 33 en ging op de laatste speeldag voor de break met 0-4 de boot in tegen Gent. Custovic out en enkele dagen later werd Storck aangesteld als nieuwe T1. De Duitser deed het uitstekend bij degradatieclubs als Cercle Brugge en Moeskroen en moet nu ook de messias van KV Kortrijk worden. Hij kwam vandaag voor het eerst samen met zijn nieuwe spelersgroep. “De spelers waren nog niet voorbereid op mijn filosofie”, vertelde Storck na zijn eerste training. “Ik zag dat er heel wat kwaliteit in deze ploeg zit, maar ze moeten zich nog aanpassen. Ze moeten er duidelijk nog wat aan wennen, maar dat is normaal. Het komt wel goed. We hebben nog 17 wedstrijden te gaan in de competitie en het belangrijkste is dat iedereen beseft dat deze club in eerste klasse moet blijven. Ik verwacht zowel op als naast het veld discipline van mijn spelers, dan pas gaan we ons doel bemachtigen. Discipline is het belangrijkste voor mij.”

Derde coach

De trainerscarrousel bij KVK slaat dit seizoen op hol. Belhocine en Custovic konden het tij niet keren en nu krijgt Storck die last op zijn schouders. “Ik wil het niet over mijn voorgangers hebben. Zij hebben uiteindelijk ook maar hun job gedaan. Als je ziet dat we de meest gepasseerde verdediging van de Jupiler Pro League hebben en niet vlot het doel weten te vinden, dan weet je wel waar de pijnpunten liggen. Ik heb het er ook over gehad met het bestuur tijdens mijn onderhandelingen. Ik weet dat hier kwaliteit rondloopt, maar dit team zal ook versterkt moeten worden op verschillende posities, dat is duidelijk.”

© BELGA

Precies een maand geleden kreeg ook Storck zijn ontslag. Bij Eupen liep het niet op wieltjes en dat zorgde voor een vrij korte periode in de Oostkantons. “Het doel bij Eupen was duidelijk. We wilden in eerste klasse blijven, maar het verliep niet zoals het moest. Met Moeskroen en Cercle maakte in het verleden gelijkaardige situaties mee. Soms lukt het, soms niet. KV Kortrijk zit momenteel in een crisis en het is aan de spelers, de fans en aan mezelf om hier uit te komen. Ik geloof erin, net zoals ik er bij mijn vorige clubs altijd al in geloofde.”

Niks te verliezen tegen Genk

Leuven wordt in de beker de eerste tegenstander van Storck. Enkele dagen later komt zijn ex-club Genk over de vloer in het Guldensporenstadion. “Tegen Genk hebben we niets te verliezen”, zegt de Duitser. “We kunnen bevrijd spelen tegen hen, ze zijn momenteel bezig aan een indrukwekkende reeks. Het is nog niet zo lang geleden dat ik er actief was, maar ik spreek niet graag meer over het verleden. Of ik het slecht deed bij Genk? Met Vrancken nu kan je mijn tijd natuurlijk niet vergelijken, maar als je eens kijkt naar de statistieken van de drie trainers voor mij bij die club, dan deed ik het niet onaardig, als ik eerlijk mag zijn. Deze spelers moeten er vol voor gaan en weten goed genoeg wat ik van hen verwacht in de komende wedstrijden.”

Verandering in staf

Patrick Deman (keeperstrainer), Gunther Van Handenhoven (assistent) en Gérard Lifondja (physical coach) verlieten de club. Storck neemt enkele vertrouwde namen met zich mee. Matyas Czuzci, die hij kent van bij Eupen en DAC 1904, wordt zijn rechterhand en Nico Pellatz (ex- Sparta Rotterdam) wordt de nieuwe keeperstrainer. “Matyas en ik hebben dezelfde mentaliteit. We werkten bij Eupen goed samen en daar wou ik graag een vervolg aan breien. Hij weet wat hij kan verwachten van mij. Ook Nico is op mijn aanraden naar KV Kortrijk gekomen. Ik geloof in mijn team. Er zal ook nog een nieuwe physical coach komen, maar die komt pas later.”

© BELGA