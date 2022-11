Ouders voor rechter nadat 13-jarige zoon cruciale operatie mist omdat ze PCR-test weigerden: “Er is kostbare tijd verloren”

Sint-Niklaas/Gent/Dendermonde

Twee ouders uit Sint-Niklaas moesten zich dinsdag voor de rechter in Dendermonde verantwoorden nadat ze weigerden dat hun 13-jarige zoon een PCR-test zou ondergaan. Die was nodig voor een hoogdringende operatie. Uiteindelijk ging na tussenkomst van de politie de ingreep alsnog door. Maar volgens de rechter is er kostbare tijd verloren en brachten zij de gezondheid van hun kind in gevaar. Ze riskeren beide een celstraf en een boete.