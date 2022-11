Gewerkt vandaag? De miserie van Messi, de komst van mevrouw Martinez en drie andere dingen die u gemist heeft op het WK voetbal

1. Missie-Messi dramatisch van start

“Een enorme klap”, zo noemde Lionel Messi het zelf. Na 36 ongeslagen duels op rij verliezen tegen godbetert Saoedi-Arabië stond dan ook niet in het draaiboek van zijn ‘Last Dance’. De zevenvoudige Gouden Bal bracht zijn ploeg vanaf de stip nog op voorsprong, maar na rust werd het een boeltje. In die mate dat we ons de vraag mogen stellen of het nog goed komt. Mexico en Polen gaan het de Albiceleste evenmin cadeau doen.

Messi kon het niet meer aanzien. — © AFP

2. Saoedisch volksfeest barst los

Een blamage voor Argentinië, akkoord. Maar mogen we de stunt van Saoedi-Arabië toch ook even in de verf zetten? Terecht hoe ze na de match op tafel stonden te dansen in de kleedkamer, want we moeten al ver teruggaan om zo’n verrassende zege op het WK te noteren. De wereld maakte ook kennis met doelpuntenmakers Salem Al-Dawsari en Saleh Al-Shehri, al weten we hoe het gaat: het zijn vooral de goals en niet zozeer de namen die we ons over enkele jaren nog zullen herinneren.

Salem Al-Dawsari (nummer 10) loopt weg na zijn heerlijke winning goal. — © AFP

3. Daar zijn Beth en Truus

Roberto Martinez verklapte al dat Eden Hazard tegen Canada zal starten, maar mocht hij over de rest van zijn opstelling nog twijfelen: niet getreurd. Beth Thompson, zijn echtgenote, landde dinsdagnamiddag immers in Doha en kan haar man nog bijstaan. Of ze ook op training nog zal opduiken zoals Truus (mevrouw Van Gaal) bij Oranje, durven we echter te betwijfelen. Jammer, want dat leverde leuke beelden op. “Je kan naar het hotel komen”, vertelde Louis haar voor de camera’s. “Gewoon bij mij op m’n kamer. Even een wippie maken.”

Beth Martinez bij aankomst in Doha.

4. Dark horse Denemarken nog op stal

Veel supporters tipten Denemarken als revelatie – of dark horse zoals dat steeds vaker genoemd wordt – op het WK. Kan nog altijd, maar in de openingsmatch tegen Tunesië bleven de Scandinaviërs nog steken op een 0-0. Andreas Cornelius kopte vanaf een halve meter nog op de paal, zo kan je natuurlijk niet scoren. Soit: we waren wel blij om Christian Eriksen weer gezond en wel op een groot toernooi te zien spelen.

Een leuk weerzien met Eriksen, al had hij er meer van verwacht. — © AFP

5. De band blijft beroeren

Geen aanvoerder die de OneLove-band nog durft dragen op het WK, uit schrik voor een gele kaart of erger. Maar het blijft wel een van dé gespreksonderwerpen, zo ook op de persconferentie bij de Rode Duivels. Recordinternational Jan Vertonghen kreeg ook een vraag over de hetze en zijn woorden spraken boekdelen. “Ik ben bang om dingen te zeggen. Dat zegt genoeg.” De Nederlandse verkoper van de regenboogband doet intussen wel gouden zaken.