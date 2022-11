SJOTCAST WK. ”Die armband? Laat Thierry Henry die dragen en een gele kaart pakken. Dan betaal je die boete met plezier”

Dag 2 van het WK en het spel zit al stevig op de wagen: Geen armbanden, geen uitshirts, geen statement. Een thematiek die we in Sjotcast WK maar wat graag aankaarten. Ook nog in de aanbieding: een liftinterview met Roberto Carlos, een hulpvaardig Maleisisch meisje en een weerbarstige koekjestrommel. O ja, en drie gespeelde WK-matchen. Dat ook.