Britse Hooggerechtshof oordeelt woensdag of Schotland nieuw referendum over onafhankelijkheid mag houden

Het Britse hooggerechtshof zal woensdag om 10.45 uur onze tijd oordelen of Schotland een tweede referendum mag houden over de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk zonder hiervoor toestemming te krijgen van de Britse regering. Londen verzet zich hiertegen.

Beide partijen presenteerden hun argumenten ruim een maand geleden tijdens een tweedaagse zitting. De voorzitter van de rechtbank had toen aangekondigd dat het maanden zou kunnen duren voordat er een uitspraak zou komen. Het feit dat de rechtbank al tot een beslissing is gekomen, zou er volgens sommige experts op kunnen duiden dat de Supreme Court in eerste instantie weigert een uitspraak te doen en wacht tot het Schotse parlement een wet over een referendum aanneemt.

Bij een eerste volksraadpleging in 2014 had de meerderheid van de Schotten ervoor gekozen om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Voor de centrale regering in Londen is daarmee de kwestie voor lange tijd beslist. Maar huidige Schots premier Nicola Sturgeon meent dat de Brexit, waartegen de Schotten zich in 2016 zeer duidelijk hadden verzet, de uitgangspositie helemaal veranderd heeft. Ze wil daarom een onafhankelijk Schotland dat terug deel kan uitmaken van de Europese Unie. Ook in het Schotse parlement klinken de onafhankelijkheidsstemmen luider door.

De Scottish National Party (SNP) van Sturgeon heeft inmiddels opgeroepen tot demonstraties in verschillende Schotse steden woensdagmiddag. Er zouden ook kleinere bijeenkomsten moeten zijn in vijf EU-steden, waaronder in München.