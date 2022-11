Duitsland en Frankrijk willen industriële samenwerking versterken: “Samen impulsen geven aan Europees industriebeleid”

Duitsland en Frankrijk willen bij strategisch belangrijke sleuteltechnologieën meer gaan samenwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterstoftechnologie, de productie van batterijcellen of gezondheidsonderzoek, zo kondigden de Duitse minister van Economie Robert Habeck en zijn Franse ambtsgenoot Bruno Le Maire dinsdag aan in een gezamenlijke verklaring vanuit Parijs.

Een Frans-Duitse alliantie is nodig om een Europese soevereiniteit te ontwikkelen en uitdagingen zoals de Russische oorlog in Oekraïne, hoge energieprijzen en wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, zei Habeck. “We willen samen impulsen geven aan een Europees industriebeleid, dat onze toekomstige levensvatbaarheid versterkt.”

Ook rond het grondstoffenthema willen beide landen nauwer samenwerken, om de Europese Unie onafhankelijker te maken. Op Europees niveau komt er een nieuw platform voor transformatietechnologieën. Duitsland wil ook zijn economische afhankelijkheid van China verminderen, door de kredietverzekeringen voor de Chinese markt te plafonneren, zodat Duitse bedrijven meer naar andere landen zouden exporteren.

Het bezoek van de Duitse minister aan Parijs past in een reeks Frans-Duitse ontmoetingen deze week, met als bedoeling om de moeizame relatie tussen beide landen nieuw leven in te blazen. Habeck werd ook ontvangen door Frans president Emmanuel Macron. Donderdag heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz een ontmoeting met de Franse premier Elisabeth Borne in Berlijn.