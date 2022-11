Minstens 36 doden bij brand in Chinese fabriek

Bij een brand in een fabriek in de Chinese stad Anyang, in de provincie Henan, zijn minstens 36 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de staatszender CCTV dinsdag. Nog 2 personen worden vermist en er werden ook 2 slachtoffers met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand brak uit in de loop van maandag en kon tegen de avond worden geblust. Er werden meer dan 200 reddingswerkers en 60 brandweerlieden ingezet. Over de oorzaak van het drama bestaat nog geen duidelijkheid en het is ook niet geweten om wat voor soort fabriek het gaat.

De ramp roept herinneringen op aan een soortgelijke brand in oktober 2007. Toen kwamen minstens 37 mensen om bij een brand in een illegale schoenfabriek in Hushi, in de Chinese provincie Fujian. De politie arresteerde later de eigenaar van de fabriek.