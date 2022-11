Canadese bondscoach bevestigt dat sterspeler Alphonso Davies fit is voor België: “De hemel is opgeklaard”

Voor het relatief jonge en onervaren Canada wordt het duel tegen België van woensdag in Qatar het eerste in 36 jaar op een WK.

“Dit is een droom die uitkomt voor mij, de spelers en het land. Voor het eerst in 36 jaar voelen we de WK-vibe en daar moeten we van genieten”, vertelde bondscoach John Herdman dinsdag tijdens het persmoment. “Het is een schitterend gevoel. Van Qatar hebben we echter nog niet veel gezien, op het trainingscentrum na. Vanuit mijn hotelkamer heb ik zicht op Lusail, het WK-stadion waar de finale gespeeld wordt, en dat alleen al geeft je de nodige drive.”

Niet alleen de Canadese spelers, maar de hele technische staff heeft geen WK-ervaring. Het persmoment moest een halfuur later van start gaan omdat ze zich misrekend hadden op het Qatarese verkeer.

© EPA-EFE

“Dat wil je liever niet op je eerste WK sinds lang. De wedstrijd tegen België wordt dan ook een goede test voor ons. Zoals wij het zien, hebben we niet al te veel te verliezen en we zullen er dan ook een bekerfinale van maken. België heeft enorm veel kwaliteiten, vooral voorin. Er is ervaring, de groep speelt al lang samen. We weten dan ook dat ze soms tijdens de wedstrijd de controle zullen grijpen, dat ze zich sneller zullen aanpassen aan wedstrijdsituaties. Wij hebben echter niets te vrezen. Onze naïviteit kan zowel een voor- als een nadeel zijn. Onze aanval zal hun verdediging testen en vice versa.”

Sterspeler Alphonso Davies is zoals verwacht helemaal fit na een hamstringkwetsuur en wordt woensdag in de basis verwacht. “Hij is inderdaad klaar om te spelen. Er waren de voorbije weken wat blessurezorgen, maar de hemel in intussen opgeklaard. Onze spelers zijn allemaal fit.”

“Weten waartoe we in staat zijn”

Met reeds 98 caps is centrale middenvelder Atiba Hutchinson al jarenlang de aanvoerder van de Canadese nationale elf, die zich voor het eerst sinds 1986 kon kwalificeren voor een WK-eindronde.

De openingswedstrijd tegen de Rode Duivels, de nummer twee van de wereld en nummer drie van het vorige WK, boezemt de onervaren selectie van bondscoach John Herdman echter niet al te veel angst in. “Het is altijd een droom geweest om Canada op het hoogste niveau te vertegenwoordigen”, bekende de voormalige ploegmaat van Michy Batshuayi bij Besiktas dinsdag tijdens het persmoment. “Wij geloven in onze kwaliteiten en weten waartoe wij in staat zijn. Het vertrouwen in onszelf is groot, we weten dat we hier iets kunnen neerzetten tegen grote voetballanden. Elke wedstrijd proberen wij te winnen, het maakt niet uit wie de tegenstander is. We willen Canada op de kaart zetten en zullen woensdag laten zien dat we het verdienen hier te staan.”

De intussen 39-jarige Hutchinson komt al meer dan negen jaar uit voor Besiktas en is er een clubicoon. De WK-smaak kreeg hij in 1994 te pakken, toen de wereldbeker in de Verenigde Staten gespeeld werd. “Ik supporterde toen voor Brazilië en zij werden dan ook nog eens wereldkampioen. Toen ik zag hoeveel emoties dat overal ter wereld losmaakte, was ik verkocht. Sindsdien droom ik van het WK en nu komt die droom uit. Ik hoop dat ik op mijn beurt jongeren kan inspireren.”