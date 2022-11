Argentijnse pers hard voor Messi en co. na afgang tegen Saoedi-Arabië: “De slechtste grap aller tijden”

“De slechtste grap aller tijden.” (Clarín) “Een stomp tegen de muur, één die we nog lang zullen voelen.” (Olé) “Een van de zwaarste klappen die we ooit op het WK hebben gekregen.” (La Nación)

Niet alleen spelers, staf en supporters, ook de Argentijnse media voelden de pijn na de afgang tegen Saoedi-Arabië. Drieënhalf jaar ging het hun nationale ploeg voor de wind. Grote rivaal Brazilië werd tweemaal geklopt en Lionel Messi won – met de Copa América – eindelijk een prijs. De Albiceleste was 36 duels op rij ongeslagen en had nog één resultaat nodig om het wereldrecord van Italië (37 stuks) te evenaren. Kat in’t bakkie tegen het op één na laagst gerangschikte WK-land op de FIFA-ranking, toch?

Een boeltje

Neen dus. Lionel Scaloni, tot voor kort de succes-bondscoach, mocht het komen uitleggen na de zware uitschuiver. “Dit is een droevige dag”, aldus Scaloni, die het verwijt kreeg tactisch afgetroefd te zijn. Zijn ploeg was verrast door het hoge verdedigen van de Saoedi’s, klonk het her en der. Dat was echter totaal niet het probleem, want het scheelde niet veel of Argentinië stond aan de rust 3-0 voor. Na de penaltygoal van Messi scoorde ook Lautaro Martinez tweemaal, zij het telkens uit nipt buitenspel. Het was eerder de lamlendige manier waarop de spelers na rust uit de kleedkamer kwamen die de nederlaag inluidde. Ze leken te denken dat het effectief 3-0 was, maar voor ze het wisten stond de 1-2 op het bord. Nadien werd het een boeltje en konden ze geen vuist meer maken.

© AFP

Ook Messi niet. Hij maakte niks meer klaar en kreeg alleen nog de kans op vrijschop. Die trapte hij hoog over. In mei tekende hij nog een controversieel contract als toerisme-ambassadeur van Saoedi-Arabië, maar het Aziatische land de zege cadeau doen stond niet in zijn takenpakket. Uiteraard mocht de Vlo het komen uitleggen. Het is immers zíjn ‘Last dance’. In zijn laatste van vijf WK’s moet het voor de zevenvoudige Gouden Bal bingo zijn. Het was niet de bedoeling dat hij er na de eerste match al zo terneergeslagen bij zou staan. Kop in kas, zoals na de tegengoals.

Zoals Spanje?

“Alles gebeurt met een reden, maar dit is inderdaad een enorme klap”, zei Messi. “We wisten dat Saoedi-Arabië goeie spelers heeft, de bal goed laat rondgaan en vooruit verdedigt. Maar we hadden uiteraard niet verwacht om op deze manier aan het toernooi te beginnen. Dit is een situatie die we al lang niet meer hebben meegemaakt, maar we moeten nu laten zien wat voor sterke groep we hebben. Er zijn geen excuses meer.”

Eén troost: op papier is alles nog mogelijk. Spanje werd in 2010 ook wereldkampioen nadat het zijn openingsmatch tegen Zwitserland had verloren. Maar onder enorme druk moeten aantreden tegen Mexico en Polen: prettig is anders.