Zeker 37 doden bij zwaar verkeersongeval in Nigeria

Een verkeersongeval waar twee bussen en een personenwagen bij betrokken waren, heeft in Nigeria aan minstens 37 mensen het leven gekost. “De meeste slachtoffers zijn onherkenbaar verbrand”, zegt Rotimi Adeleye van het Nigeriaanse agentschap voor Verkeersveiligheid dinsdag.

Het ongeval vond dinsdagochtend plaats in de buurt van het dorp Jakana, in de noordoostelijke staat Yobe. Door overdreven snelheid en een klapband was het tot een botsing gekomen, zo meldt het agentschap.