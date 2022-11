Roberto Martinez is duidelijk: “We zijn beter mét Eden, hij start tegen Canada”

Hoewel de aanvoerder niet in vorm zit, was het naïef om te denken dat Roberto Martinez ineens Eden Hazard (31) zou slachtofferen. “Eden start.” Het is nu aan Hazard om die schijnbaar grenzeloze liefde terug te betalen.

Het is zowat een officieuze regel: voor de eerste wedstrijd op een groot toernooi vergezelt de kapitein de bondscoach op de persconferentie. Bij de Rode Duivels nam evenwel niet Eden Hazard, maar wel Jan Vertonghen plaats achter de micro. Of we er iets uit moesten afleiden, vroeg een collega – het was een strijd om het woord te krijgen in het met ongeveer honderd journalisten gevulde auditorium. Roberto Martinez schudde het hoofd: “Neen, want Eden zal aan de wedstrijd beginnen. Er zijn veel interviewaanvragen voor Eden, we moeten het werk verdelen. Dat is misschien de prijs die je betaalt als Real-speler. Hetzelfde geldt voor Thibaut Courtois en het was ook zo voor Thomas Vermaelen bij Barcelona vroeger.“

“We zijn beter mét Eden in de kleedkamer”, had Martinez een paar minuten eerder gezegd. “Hij heeft het de laatste twee jaar moeilijk bij Real Madrid, maar nu is hij bij de nationale ploeg, en dat is een ander verhaal. Eden heeft ervaring en talent, dat is hij niet ineens kwijt, maar hij moet wel de concurrentie aangaan.” Het valt te bezien wie naast Hazard in de pocket zal staan. Als de bondscoach Kevin De Bruyne niet één rij achteruit trekt, lijkt het erop dat Leandro Trossard, een sensatie in de Premier League, op de bank begint. In de verdediging moet Martinez kiezen wie het trio met Alderweireld en Vertonghen vervolledigt. Wie wordt de sparringpartner van Witsel op het middenveld? En behoudt Batshuayi zijn basisplaats ten koste van Openda?

Het is de laatste maanden vaak over Hazard gegaan. Op geen enkel moment heeft Martinez zijn nummer tien laten vallen, ook niet toen er veel tegenwind kwam. Het zou alle partijen goed uitkomen, mocht Hazard nu ‘deliveren’.

© REUTERS

Veel respect bij Canadezen

Wie gefoeterd zal hebben, is John Herdman, de trainer van de Canadezen. Hij is een grote bewonderaar van Hazard. “Ik zou graag hebben dat hij naast de ploeg valt”, liet hij zich eerder ontvallen. Het respect voor de Belgen in het algemeen is trouwens verschrikkelijk groot – men beschouwt de FIFA-ranking als bewijs dat België het tweede beste team ter wereld is -, maar anders dan de voorbije dagen neemt stilaan ook het geloof bij de Canadezen toe. “We hebben verschillende spelers die op dit WK zullen schitteren”, klonk het onder meer bij Herdman. En ook nog: “De verdediging van België is erg sterk, maar onze aanvallers gaan hen ook op de proef stellen. Het wordt een interessante test om te zien waar we staan.”

Pessimisme

Dat is het ook voor de Rode Duivels. Na Egypte heerst er enig pessimisme bij de Belgische fans: 2022 wordt niet het jaar waarin we de wereldtitel pakken, is de verwachting. “Ik snap dat ergens wel”, sprak recordinternational Jan Vertonghen – op dit WK tellen slechts negen spelers meer caps dan hij (142). “In Rusland hadden we een uitzonderlijke selectie. Er zijn intussen wat spelers gestopt, we missen hen, maar die zijn goed vervangen. Ik denk dat we iets gelijkaardigs kunnen doen als in 2018.”

Toen was Panama de eerste horde. “Een vergelijkbare tegenstander als Canada”, aldus Martinez. “Dat soort landen heeft niks te verliezen, ze kennen geen druk. En het is een team met veel kwaliteiten.”

Snelheid is de belangrijkste. Laat dat nu net het pijnpunt van de Belgische defensie zijn. Vertonghen heeft er vertrouwen in: “We zijn goed voorbereid, Egypte was een wake-up call.” Martinez voegde eraan toe: “We zijn klaar.”

Ook Eden Hazard? Om 22 uur kennen we het antwoord…