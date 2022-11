Sturen we binnenkort – na Dirk Frimout en Frank De Winne – een derde Belg de ruimte in? De kans bestaat, want vandaag wordt in Parijs de nieuwe lichting Europese astronauten voorgesteld. Er zijn een stuk of zes tickets naar de ruimte te verdelen, en een Belg zou de strenge voorselecties hebben overleefd.